Sivas'ta 20 Milyon Liraya Değerindeki Raybüs Hizmete Girdi

Sivas ile Divriği arasında hizmet verecek olan 20 milyon lira değerindeki raybüs düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sivas ile Divriği ilçesi arasında raylı sistem üzerinde hizmet verecek olan raybüs bugün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törenle hizmete girip ilk seferine çıktı. Sivas Tren Garı içerisinde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, "Güzellikleri yıkmak çok kolay ancak yapmak zor. Bu hatları kaldırmak, bunları kırmak çok kolay ama Sivas'tan Divriği'ye yeni bir hat çekmek çok zor. Yeni bir raybüs koyalım demek çok kolay değil. Emek ister gayret iter. Sivas'a Türkiye'nin diğer illerine göre öncelik vermek lazım. Bunun için de çalışmak ve gayret göstermek gerekir. Genel müdürümüze ve vekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek, raybüsü gezdi. Daha sonra içerisinde Yılmaz'ın bulunduğu raybüs Divriği ilçesine hareket etti. Dört vagondan oluşan raybüs; Sivas, Ulaş, Kangal, Çetinkaya ve Divriği'ye hizmet verecek. Raylı ulaşımı tercih eden yolcular raybüs sayesinde daha konforlu ulaşım imkanı bulacak. - SİVAS