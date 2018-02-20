Sivas'ta 20 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sivas'ın Gölova ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrolleri sırasında durdurdukları minibüste yurda kaçak yollarla giriş yapan 20 kaçak göçmen yakaladı.

Gölova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında Tokat- Erzincan karayolu Gölova ilçesi yakınlarında H.G. (61) idaresindeki 07 BAK 16 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 4'ü kadın, 10'u çocuk Afgan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin kimlik tespitlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - SİVAS