Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

11.12.2019 18:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:19

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde polis ekiplerince durdurulan kamyonette yapılan aramada 2 ton kaçak kıyılmamış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrol ve arama, tarama faaliyetleri sırasında K.S. yönetimindeki kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu. Ekipler tarafından kamyonette yapılan aramada 2 ton kaçak kıyılmamış tütün ele geçirdi. Şüpheli K.S.'nin kaçak tütünleri Tokat'tan Adıyaman'a götürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA