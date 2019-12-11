Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Haberler » Güncel » Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi - Haber

Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

11.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:32
Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

'ın ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S. yönetimindeki kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu.

Kamyonette arama yapan ekipler, 2 ton kaçak kıyılmamış tütün ele geçirdi.

Şüphelinin kaçak tütünleri Tokat'tan Adıyaman'a götürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler