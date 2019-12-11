Sivas'ta 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S. yönetimindeki kamyoneti Yıldızeli ilçesinde durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, 2 ton kaçak kıyılmamış tütün ele geçirdi.
Şüphelinin kaçak tütünleri Tokat'tan Adıyaman'a götürdüğü öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.