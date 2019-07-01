Sivas'ta '2 Temmuz'un 26'ncı yılı anılacak

SİVAS olaylarının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle kentte yarın anma programları düzenlenecek.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 26'ncı yıl dönümü kapsamında anma programları düzenlenecek. Anma programları kapsamında diğer şehirlerden çok sayıda kişinin kente gelmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınacak, kente giriş yapan araçlarda da arama gerçekleştirilecek. Güvenlik tedbirleri kapsamında çevre şehirlerden gelecek takviyelerle birlikte yaklaşık 3 bin polis görev yapacak. Etkinlikler kapsamında kent merkezinde Seyrantepe Caddesi, Fidanlık Caddesi, Hikmet Boran Caddesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mevlana Caddesi, İnönü Bulvarı, Hükümet Meydanı ve Atatürk Caddesi belirli saatler arasında ulaşıma ve araç parkına kapatılacak. Geçiş güzergahının güvenli hale getirilmesi için kent merkezine polis barikatları yerleştirilecek. Ayrıca eski Madımak Oteli binasının bulunduğu Belediye Sokak ile, Aliağa Cami Sokak ve Afyon Sokak da trafiğe kapatılacak.

İKİ ANMA ETKİNLİĞİ

Kentte iki ayrı anma etkinliği gerçekleştirilecek. İlk olarak Valilik öncülüğündeki resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Vali Salih Ayhan ve il protokol üyeleri, saat 10.00'de eski Madımak Oteli, bugünkü adıyla Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret edecek. Protokol eski otel binası içindeki anma köşesine karanfil bıraktıktan sonra açıklama yapacak.

Alevi dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri tarafından düzenlenecek anma programına katılacak gruplar ise Seyrantepe Mahallesi'ndeki cemevi önünde, saat 11.00 sıralarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi üzerinden yürüyerek, kent meydanını takiben eski Madımak Oteli'nin bulunduğu Eski Belediye Sokak önüne gelecek. Burada otel önüne karanfiller bırakılıp, konuşmalar yapılarak anma programı gerçekleştirilecek. Etkinliklere CHP ve HDP'den de bazı milletvekillerinin katılımı bekleniyor.

Kaynak: DHA