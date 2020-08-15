Sivas'ta 2 muhtara Kovid-19 soruşturması Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilen 2 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilen 2 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Yıldızeli ve Suşehri ilçelerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca toplum sağlığını korumak ve sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınan tedbir kararlarına aykırı davrandığı tespit edilen 2 köy muhtarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, düğün salonlarında maske, mesafe, hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, gelen misafirlerin ateş ölçümü, masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirlerin, İl Salgın Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiği de belirtildi.

Kaynak: AA