Sivas'ta 2 milyon 841 bin dekar alan nadasa bırakıldı
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Sivas'ta 2 milyon 841 bin dekar alan nadasa bırakıldı

Sivas'ta 2 milyon 841 bin dekar alan nadasa bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılında nadasa bırakılan alan miktarını il il açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılında nadasa bırakılan alan miktarını il il açıkladı. Türkiye'de 2020 yılında 31 milyon 732 bin 521 dekar alan nadasa bırakıldı. En fazla nadasa bırakılan şehir 3 milyon 71 bin 586 dekar ile Konya oldu. Konya'yı 2 milyon 841 bin 669 dekar ile Sivas, 2 milyon 759 bin 891 dekar ile Ankara, 1 milyon 521 bin 148 dekar ile Eskişehir, 1 milyon 486 bin 463 dekar ile Şanlıurfa, 1 milyon 337 bin 941 dekar ile Kayseri, 1 milyon 284 bin 805 dekar ile Çorum, 1 milyon 212 bin 705 dekar ile Yozgat, 1 milyon 137 bin 875 dekar ile Ağrı, 1 milyon 41 bin 292 dekar alan ile Aksaray izledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta 2 milyon 841 bin dekar alan nadasa bırakıldı - Haberler Ekonomi
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