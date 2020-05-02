Sivas'ta, 2 köyde karantina kaldırıldı

SİVAS'ta koronavirüs salgını nedeniyle iki köyde ilan edilen karantina uygulaması kaldırıldı.

SİVAS'ta koronavirüs salgını nedeniyle iki köyde ilan edilen karantina uygulaması kaldırıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Zara ilçesine bağlı Nasır köyü ile Suşehri ilçesine bağlı Güneyli köyünde uygulamaya son verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, her iki köyde de gerekli sosyal izolasyonun sağlanmasından dolayı karantinanın kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA