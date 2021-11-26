Sivas'ta 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
SİVAS (AA) - Sivas'ta Kar yağışı nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda etkili olan kar nedeniyle Koyulhisar ilçesine bağlı 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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