Sivas'ta 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
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Sivas'ta 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'ta 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta Kar yağışı nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda etkili olan kar nedeniyle Koyulhisar ilçesine bağlı 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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