Sivas'ta 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Kar yağışı nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kırsalda etkili olan kar nedeniyle Koyulhisar ilçesine bağlı 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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