Sivas'ta 2 köy ve 1 mezra karantinaya alındı SİVAS'ta, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2 köy ve 1 mezra karantinaya alındı.

SİVAS'ta, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2 köy ve 1 mezra karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, merkeze bağlı Çatalkaya köyü ve Mermer köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre ise Gürün ilçesi Karadoruk köyü Aşağı Çatkara mezrası, karantinaya alınarak, giriş ve çıkış yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA