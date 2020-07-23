Sivas'ta 2 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Sivas'ın Kangal ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, Güneypınar ve Onaran köyleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: AA