Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
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Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

12.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:46
Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Divriği Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyleri salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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