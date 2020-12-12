Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Divriği Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyleri salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer