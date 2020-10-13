Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
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Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

13.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.10.2020 15:47
Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Suşehri İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ilçeye bağlı Arpacı ve Taşbayır köyünde, koronavirüs vakalarına rastlanması nedeni ile karantina kararı alındı. Karantina kapsamında 14 gün boyunca köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı. 


Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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