Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.

Suşehri İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ilçeye bağlı Arpacı ve Taşbayır köyünde, koronavirüs vakalarına rastlanması nedeni ile karantina kararı alındı. Karantina kapsamında 14 gün boyunca köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin