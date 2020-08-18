Sivas'ta 2 köy bir mezra karantinaya alındı Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı.

Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Merkez Çatalkaya köyü ve Mermer köyü ile Gürün ilçesi, Karadoruk köyü Aşağı Çatkara mezrasının karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. - SİVAS Kaynak: İHA