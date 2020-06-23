Sivas'ta 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi
Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi.
23.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:00
Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 3-22 Haziran tarihlerinde yaptıkları operasyonlarda 19 olaya müdahale etti.
Operasyonlarda 2 kilo 676 gram esrar, 300 paket gümrük kaçağı sigara, 6 uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA