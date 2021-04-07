Sivas'ta 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esat Korğalı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Hacı Ahmet Aksüt (62) ve Murat Şeker (52) isimli 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı.

Operasyon hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Korğalı mesane tümörlerinin ikiye ayrıldığını belirterek, "Buradaki mihenk noktası kasa invaziv olup olmama durumu. Kasa invaziv olan hastalarda artık yaşamı tehdit eden bir hastalık haline geldiği için mesanenin çıkartılması gerekiyor. Mesane çıkartıldığında da idrar kesesi ortadan kalktığı için idrarın bir şekilde dışarı alınması gerekiyor. Genellikle bunun için en çok kullanılan yöntem hastanın karnına torba takılarak idrarın dışarı atıldığı yöntem" dedi.Bir diğer yöntemin de daha az uygulanan bağırsaktan yeni mesane yapma yöntemi olduğunu söyleyen Korğalı, "Sınırlı vakalarda mesaneyi çıkardıktan sonra bağırsaktan belli bir parça çıkararak onu mesane şekline getirip tekrar idrar yoluna ağızlaştırılan ameliyat var. Burada da iki hastamıza o ameliyatı uyguladık. Hastaların mesanesi kasa invaziv ama çok metastazı yoktu. Hastaların yaşam beklentisi uzun, genel durumları iyi olan genç hastalar. O yüzden biz hastalara torbadan ziyade konfor olarak daha konforlu olan bu ameliyatı seçtik. Bakım açısından da vücut imajı açısından da daha iyi" diye konuştu. Bu tür ameliyatların daha çok büyük şehirlerde deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığını anlatan Prof. Dr. Korğalı, "Hastaların bu tarz tedaviye ulaşmaları daha zor. Sivas'ta da uyguladık daha önce ama son dönemde iki tane üst üste olunca Sivas'ta da yapılabildiğinin farkına varılması için böyle bir şey yaptık, gayet başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da bu tarz hastalarda uygun tedavileri uygulamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Hastalardan Hacı Ahmet Aksüt ise hekimlere teşekkür ederek, "Yapay mesane yaptılar. Birkaç kişiye de yapmışlar. Benden önce yaptıkları arkadaşlarda iyi sonuç almışlar. Bu ameliyattan sağ çıkacağımı hiç sanmıyordum. Hocalarımızın büyük başarısı sayesinde kurtulduk. Hocalarımızdan, çalışanlarımızdan, üroloji personelinden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Murat Şeker ise hastalık sürecini anlatarak, "Esat Bey ile görüştükten sonra ameliyat kafama yattı. 8 saatlik ameliyattan sonra mesaneyi tamamen aldılar. İnce bağırsaktan bana mesane yaptılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin