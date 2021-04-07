Sivas'ta 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Sağlık
Sivas'ta 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esat Korğalı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla Hacı Ahmet Aksüt (62) ve Murat Şeker (52) isimli 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı.

Operasyon hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Korğalı mesane tümörlerinin ikiye ayrıldığını belirterek, "Buradaki mihenk noktası kasa invaziv olup olmama durumu. Kasa invaziv olan hastalarda artık yaşamı tehdit eden bir hastalık haline geldiği için mesanenin çıkartılması gerekiyor. Mesane çıkartıldığında da idrar kesesi ortadan kalktığı için idrarın bir şekilde dışarı alınması gerekiyor. Genellikle bunun için en çok kullanılan yöntem hastanın karnına torba takılarak idrarın dışarı atıldığı yöntem" dedi.Bir diğer yöntemin de daha az uygulanan bağırsaktan yeni mesane yapma yöntemi olduğunu söyleyen Korğalı, "Sınırlı vakalarda mesaneyi çıkardıktan sonra bağırsaktan belli bir parça çıkararak onu mesane şekline getirip tekrar idrar yoluna ağızlaştırılan ameliyat var. Burada da iki hastamıza o ameliyatı uyguladık. Hastaların mesanesi kasa invaziv ama çok metastazı yoktu. Hastaların yaşam beklentisi uzun, genel durumları iyi olan genç hastalar. O yüzden biz hastalara torbadan ziyade konfor olarak daha konforlu olan bu ameliyatı seçtik. Bakım açısından da vücut imajı açısından da daha iyi" diye konuştu. Bu tür ameliyatların daha çok büyük şehirlerde deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığını anlatan Prof. Dr. Korğalı, "Hastaların bu tarz tedaviye ulaşmaları daha zor. Sivas'ta da uyguladık daha önce ama son dönemde iki tane üst üste olunca Sivas'ta da yapılabildiğinin farkına varılması için böyle bir şey yaptık, gayet başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da bu tarz hastalarda uygun tedavileri uygulamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Hastalardan Hacı Ahmet Aksüt ise hekimlere teşekkür ederek, "Yapay mesane yaptılar. Birkaç kişiye de yapmışlar. Benden önce yaptıkları arkadaşlarda iyi sonuç almışlar. Bu ameliyattan sağ çıkacağımı hiç sanmıyordum. Hocalarımızın büyük başarısı sayesinde kurtulduk. Hocalarımızdan, çalışanlarımızdan, üroloji personelinden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Murat Şeker ise hastalık sürecini anlatarak, "Esat Bey ile görüştükten sonra ameliyat kafama yattı. 8 saatlik ameliyattan sonra mesaneyi tamamen aldılar. İnce bağırsaktan bana mesane yaptılar" dedi.


Sivas'ta 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Murat Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta 2 hastaya bağırsaktan mesane yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:36:29. #1.14#
title