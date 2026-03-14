Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 28 yaşındaki genç, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz günden bu yana kendisinden haber alınamayan Oğuzhan Özmen'in sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Özmen'den haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İlçe genelinde başlatılan arama çalışmaları sonucu sabah saatlerinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki boş arazide Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı