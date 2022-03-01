Sivas'ta 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler

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Sivas'ta 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta 2 evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Koyulhisar ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Koyulhisar ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Bahçe köyünde F.K'ye ait ahşap evin çatısında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki İ.Y'ye ait eve de sıçradı.

Bilgi verilmesi üzerine Koyulhisar ve Reşadiye belediyelerinin itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evler kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

İtfaiye, Yangın, Bahçe, Güncel, Haberler

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