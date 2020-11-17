2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak

17.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:05

Sivas İHH İnsani Yardım Derneğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan kışlık giysi ile bot ve ayakkabılar, 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibinin kış mevsimini sıcak geçirmesini sağlayacak.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneğince başlatılan kampanya kapsamında toplanan kışlık giysi ile bot ve ayakkabılar, 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibinin kış mevsimini sıcak geçirmesini sağlayacak.

Hayırseverlerin desteğiyle toplanan kışlık giysi, bot ve ayakkabılar, derneğin Kılavuz Mahallesi'ndeki mağazasında ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunuldu.

Dernek Başkanı Efe Zileli, AA muhabirine, her yıl yaz ve kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası yaptıklarını söyledi.

Son yaptıkları kampanyayla, kentte yaşayan 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibinin kışı sıcak geçireceğini anlatan Zileli, şunları kaydetti:

"Sivas, Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden birisi. Biz de bu yüzden böyle bir kampanya başlatarak hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardım malzemelerini belediyemizin bize tahsis ettiği mağazamızda ihtiyaç sahiplerine vermeye başladık. Bu kampanyanın en güzel yanı ise ihtiyaç sahipleri mağazamızdan kendilerine uygun yardım malzemelerini seçerek alıyor. Bu da hem bizi hem de onları çok mutlu ediyor. İnşallah hayırseverler bize destek olduğu sürece yetimlere, mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edeceğiz."

Mağazadan giyecek alan Hatice Avan ise biri 18, diğeri 15 yaşında iki çocuğu olduğunu belirterek, "İHH ailesiyle 9 senedir tanışıyoruz. Kışlık ihtiyaçlarımız da dahil her şeyimizle ilgileniyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

İki kızı olduğunu kaydeden Şifa Çam ise derneğin yardımlarıyla ayakta kaldıklarını anlattı. Çam, "Eskiden durumumuz çok kötüydü. İHH'nin yardımları olmasaydı biz bugünlere gelemezdik. Allah, başkanlarından ve çalışanlarından razı olsun." diye konuştu.

Yardım mağazasından iki kızına pantolon ve kazak alan Cevher Akbulut da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak
2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak
2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak
2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

İlgili Haberler

Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı
Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı
'Elmacı Dede'den Tel Abyadlı ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı - TEL
"Elmacı Dede"den Tel Abyadlı ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı - TEL
Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı
Çadır alanlarında büyük beden ve kışlık kıyafet ihtiyacı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tülin Özen Öykü Karayel Gökhan Alkan Funda Eryiğit
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Bakan Çocuk İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 bin yetim ve ihtiyaç sahibine kışlık giyecek yardımı yapılacak - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 17:05:28. #1.15#
title