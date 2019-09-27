Sivas'ta, 2 bin 266 acemi er yemin etti

27.09.2019 15:29

SİVAS'ta, acemi eğitimlerini tamamlayan erler, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda düzenlenen törenle yemin etti.

acemi eğitimlerini 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda tamamlayan 1999/3 Tertip 3'üncü Kademe 2 bin 266 Mehmetçik için yemin tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu ile askerlerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 2 bin 266 Mehmetçik tören alanında silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri ile Sivas'ta görev yapmış baba ve dedelerine belgeleri protokol üyelerince verildi.

Törende konuşan 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, "Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta hudutlara serhat bekçisi yetiştiren tugayımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu törene Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen, şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda ve teröristle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bizlere bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek ve bilek olan evlatlarımızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık, omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir" dedi.

Konuşmanın ardından askeri geçit töreni yapıldı. Yemin töreninin ardından asker evlatlarına kavuşan aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Askerler, tören için alana gelen yakınlarıyla hasret giderdi.

Kaynak: DHA