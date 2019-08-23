Sivas'ta 2 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Sivas'ta 2 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

23.08.2019 13:20
Sivas'ta 2 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 22 ayrı olaya müdahale etti. Ekipler bu olaylarda 223 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi,10 gram metamfetamin ve 2 bin 150 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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