Sivas'ta 2 Bin 100 Çiftçiye Tohum Dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamda çiftçilere korunga, adi fiğ, silajlık mısır ve yonca tohumu dağıtıldı.



Tohum dağıtım töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın tarım potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, bu potansiyeli açığa çıkarmak için iyi bir ekiple "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" başlığı altında güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İlk aşamada 155 ton tohumun dağıtılacağını belirten Ayhan, "2023 kalkınma hedefleri açısından ülkemizde tarım politikası tamamen üretim odaklı bir anlayışa dönüşmüş durumda. Tarımın milli bir politika olması açısından biz yerel imkanlarla heyecanımızla birlikte bunu devam ettireceğiz. Çiftçilerle el ele vererek Sivas'ı çok yakın bir zamanda tarımsal üretim potansiyeli açısından zirveye taşıyacağız." dedi.



Üretimin yanında ürünleri pazarlamaya yönelik çok büyük projeleri olduğunu da belirten Ayhan, "Sadece üretim yapmayacağız. Bu üretimle beraber şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak iyi bir mekanizma kuracağız. Bunu ileride açıklayacağız. Tüm alanları dolduracağız. Daha önce açıkladığımız 15 projenin adım adım hepsini yapacağız." diye konuştu.



Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız da projenin uygulanması sonucunda gelir artışının görülmesi ile yem bitkisi üreten çiftçi sayısında ve üretim alanı miktarında artma beklendiğini, ayrıca yem maliyetlerinin azaltılması ile hayvancılık faaliyeti gösteren üreticilerin karlılığının artacağını, bölge hayvancılığının gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA