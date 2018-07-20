Sivas'ta 2 Ayrı Trafik Kazası: 7 Yaralı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Beyti Eyüpoğlu (35) yönetimindeki 34 VZ 8043 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Sevindik köyü yakınlarında, aracın arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü Eyüpoğlu ile araçta bulunan Zuhal (30), Orhun (27), Ela (9), Eslem Betül (5) ve 6 aylık Bülent Ali Eyüpoğlu yaralandı.
Çevrede bulunan köylülerin yardımıyla otomobil içerisinden çıkartılan yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında altına alındı.
Tır dereye devrildi
Öte yandan Adem İrvül (34) yönetimindeki 27 AHE 54 plakalı tır, Akıncılar ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazada yaralanan sürücüsü İrvül, Akıncılar İlçe Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi.