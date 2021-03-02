Sivas'ta 2 araç önce birbirine, sonra duvara çarptı
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Sivas'ta 2 araç önce birbirine, sonra duvara çarptı

02.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:37
Sivas'ta 2 araç önce birbirine, sonra duvara çarptı

Sivas'ta 2 araç önce birbirine, sonra duvara çarptı?SİVAS'ta hafif ticari araçla otomobilin kavşakta önce birbirlerine, ardından yakındaki bir bahçe duvarına çarptı.

Sivas'ta 2 araç önce birbirine, sonra duvara çarptı

?SİVAS'ta hafif ticari araçla otomobilin kavşakta önce birbirlerine, ardından yakındaki bir bahçe duvarına çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 7'nci Cadde üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. M.Ş.'nin kullandığı 58 AAG 067 plakalı otomobil, İ.Y. yönetimindeki 35 KD 3684 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan araçlar cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin bahçe duvarı ile beton elektrik direğine çarptı. Kaza anı ve çarpmanın şiddetiyle yıkılan bahçe duvarı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan her iki sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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