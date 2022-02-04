Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Haberler
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Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı, Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

SİVAS'ta, gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 190 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

SİVAS'ta, gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 190 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde başlayan aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle tarihi kent meydanı beyaza büründü. Buruciye Medresesi, Sivas Kongre Binası, Çifte Minareli Medrese, Kale Cami ve Valilik binası gibi tarihi yapıların bulunduğu meydanda güzel görüntüler ortaya çıktı. Yağışla birlikte araç ve yaya trafiğinin aksamaması için Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Kent genelinde kar yağışı nedeniyle 190 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdare ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.


Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sivas'ta 190 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haber

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