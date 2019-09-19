19.09.2019 14:52

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Gününde düzenlenen etkinliklerle, hayatını kaybeden gaziler ve şehitler anıldı.



Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü programı ilk olarak Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunma törenin ardından Gazi Süha Tan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Konuşmaların ve şiirlerin okunmasından sonra ise Sivas Valisi Salih Ayhan, şeref defterini imzaladı. Vali Ayan ve il protokolü daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı, Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliğini de ziyaret etti. Burada şehit ve gazi mezarlarına karanfil bırakan Ayhan ve beraberindekiler dua etti.



Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sivas Şube Başkanı Mustafa Hızal, çok sayıda gazi ile diğer il protokolü katıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA