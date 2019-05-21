Sivas'ta 19 Bin 710 Öğrenciye Florürlü Vernik Uygulaması Yapıldı

Sivas'ta, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 19 bin 710 öğrenciye florürlü vernik uygulaması yapıldığı bildirildi.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Koruyucu Ağız Diş Sağlığı çalışmalarının en önemli yapı taşının florürlü vernik uygulaması olduğu belirtildi.

Karışık dişlenme döneminde (5-12 yaş) çocuklarda yeni çıkan dişleri çürüğe karşı korumak için diş yüzeyine sürülerek gerçekleştirilen uygulamanın bazı ağız bakterilerinin büyüyüp çoğalmasını önlediği aktarılan açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından anasınıfı dahil ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yılda iki periyot halinde florürlü vernik uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığının emri olarak her yıl ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ağız diş sağlığı taraması yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Florürlü vernik uygulaması hakkındaki ön yargı ve yanlış bilgilendirme sonucunda öğrenci velileri tarafından uygulamaya dahil edilemeyen öğrenci sayısının da oldukça fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulamanın daha fazla öğrenciye ulaşabilmesi adına Toplum Sağlığı Merkezleri personelleri tarafından okullarda veli eğitimleri düzenlenerek uygulamaya karşı olan ön yargı ve bilgi yetersizliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönem florürlü vernik uygulama ve ağız diş muayenesi başarı yüzdeleri yayınlanmıştır. Sivas Halk Sağlığı Hizmetleri Toplum ve Göç Sağlığı Birimimiz tarafından yürütülen florürlü vernik uygulaması Türkiye geneli başarı yüzdesi sıralamasında Sivas 4. sıraya yükselmiştir. İlimiz genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1. dönem 19.710 öğrenciye ulaşılarak uygulama gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: AA