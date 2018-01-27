Sivas'ta 188 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 188 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı nedeniyle merkezde 6, Divriği'de 28, Doğanşar'da 8, Gemerek'te 5, Gürün'de 24, Hafik'te 7, İmranlı'da 19, Kangal'da 20, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 30, Yıldızeli'nde 27, Zara'da ise 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi 99 iş makinesi ve 211 personel ile kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS