Sivas'ta 18 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı
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Sivas'ta 18 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı

Sivas'ta 18 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 18 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Sivas'ta 18 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda; 114.31 gram Metamfetamin, 7.21 gram Sentetik Kannabinoid, 11 adet Sentetik Ecza Hap, 11.19 gram Esrar, 1 adet tabanca ve 1 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve 4 adet fişek ve 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 18 şüpheli şahıs hakkında; Uyuşturucu veya Uyarıcı madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçlamaları ile işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 18 kişiden 2'si tutuklandı. - SİVAS

Sivas'ta 18 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı
Sivas'ta 18 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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