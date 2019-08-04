"Sivas'ta 18 bin konut satışının önü açıldı"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, konut kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesinin Sivas'taki 18 bin konutun satılmasının önünü açacağını bildirdi.

STSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet bankalarının konut kredilerinde faiz oranını 1 puanın altına düşürmesi sektörde sevinçle karşılandı.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, faiz indirimini uzun zamandır beklediklerini belirterek, "Gerçekten 2 yıldır daraldık ve Türkiye'de 4 yıllık konut fazlalığı var. Sivas'ta 18 bin konut var. Müteahhit arkadaşlarımızın ellerindeki konutları eritmeleri için bir mucize olması lazım. Faizlerde indirime gidilmesi lazım, inşaat maliyetlerinin düşmesi lazım. İnşaat maliyetleri yükselince daire fiyatları yükseldi, faizler arttı ve satışlar durdu." ifadelerini kullandı.

Müteahhitlerin ellerindeki daireleri satamadığı gibi anlaşma yaptıkları arsa sahipleri ile de mahkemelik olduklarına dikkati çeken Mustafa Eken, şöyle devam etti:

"Türkiye bizim için önemli ama Sivas bizim memleketimiz olduğu için daha da önemli. 3 kamu bankası faizlerini yüzde 0,99 indirerek 180 aya varan vade imkanı sağladı. Eminim ki önümüzdeki günlerde bu faiz oranları özel bankalarda da düşecektir. Hatta kamu bankaları daha da düşürecektir. Kışa doğru sektörde ciddi anlamda bir canlanma yaşayacağız ve bu canlanmanın etkisiyle de 2020 yılındaki inşaatların da önü açılacaktır. Bu elimizdeki konut fazlalıklarını eritmek için bir formüldü. İnşaat sezonu açıldığı zaman takdir edersiniz ki bütün sektörler açılmış olacak. Bu zor günleri hep beraber geçiriyoruz ve atlatmaya da devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz iri olacağız, diri olacağız, birbirimize ülkemize sahip çıkacağız."

Kaynak: AA