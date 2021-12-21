Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan muhtar ve beraberindeki 4 kişinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Kılıç Yünlüce grup yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Yünlüce köyü muhtarı Aydın Yücel ve beraberindeki 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Kapanan köy yolunu iş makineleriyle kısa sürede açan ekipler, mahsur kalanları kurtardı.