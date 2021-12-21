Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı - Haberler
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Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan muhtar ve beraberindeki 4 kişinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan muhtar ve beraberindeki 4 kişinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Kılıç Yünlüce grup yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan Yünlüce köyü muhtarı Aydın Yücel ve beraberindeki 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Kapanan köy yolunu iş makineleriyle kısa sürede açan ekipler, mahsur kalanları kurtardı.

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

Sivas'ta karda mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı

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AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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