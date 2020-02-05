Sivas'ta 176 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

05.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:38

Sivas'ta kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA