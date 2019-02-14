Sivas'ta 175 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 175 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda sigara kaçaklığı ile narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olmak üzere 15 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 2 bin 260 paket kaçak sigara ve 175 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA