Sivas'ta 174 köyde yol açma çalışmaları sürüyor

07.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:41

Sivas'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan 174 köy yolunun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.



Sivas'ta kar nedeniyle araç ulaşımına kapanan köy yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor. Karayolları ekipleri yollarda kar sürgünü ve buzlanmaya karşı çalışmalar yürütürken, il ve ilçe özel idaresi ekipleri kapalı bulunan 174 köy yolunu trafiğe açmak için gece gündüz çalışıyor. - SİVAS

Kaynak: İHA