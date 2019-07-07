Sivas'ta 17 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

2 KİŞİ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarım ilacından zehirlendiği iddia edilenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Rahatsızlanan 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen bir işçinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AFAD EKİPLERİ TARLA VE ÇADIRDA İNCELEME YAPTI

Zehirlenme olay sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri işçilerin rahatsızlandığı pancar ekili tarlada inceleme yaptı. Ekipler daha sonra ise Aşağıada köyü yakınlarındaki işçilerin kaldığı çadırlarda kimyasal gaz analizi çalışması yaptı.

Söz konusu tarlada bir hafta önce böceğe karşı ilaçlama yapıldığı, bugün çapa için aynı yerde çalışan işçilerin zehirlenme belirtisi gösterdiği bildirildi.

Kaynak: DHA