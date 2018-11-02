Sivas'ta 163 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Sivas'ta polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 163 kilo kaçak tütün ve tütün ürününe el konulurken, 22 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde 108 polis memurunun katılımı ile geniş kapsamlı tütün denetimi gerçekleştirildi. 51 iş yerinde yapılan denetimlerde 163 kilo kaçak kıyılmış tütüne, bin 882 adet içime hazır sigaraya ve 32 adet sigara sarma makinesine el konuldu. 11 iş yeri hakkında 5607 sayılı, 11 iş yeri hakkında da 4733 sayılı Kanunlar kapsamında işlem yapıldı. - SİVAS