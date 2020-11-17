Sivas'ta 1620 litre etil alkol ele geçirildi
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Sivas'ta 1620 litre etil alkol ele geçirildi

17.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:58
Sivas'ta 1620 litre etil alkol ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1620 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1620 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir iş yeri ile deposunda sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, yüzey temizleyici ve alkol aroma kitleri satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1620 litre etil alkol ve 156 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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