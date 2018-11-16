Sivas'ta 16 Genç Çiftçiye 80 Büyükbaş Hayvan Dağıtıldı

Sivas'ta, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 16 genç çiftçiye 80 büyükbaş hayvanın dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında hayvan dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin 2016 yılında uygulamaya konulduğunu aktardı.

Projeyle genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir seviyelerinin yükseltilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi, kırsal alandaki genç nüfusun hazırladığı projenin desteklenmesi amaçlandığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"İlimizde 3 yıllık uygulama sonucunda toplamda 927 genç çiftçimize 27 bin 810 lira hibe desteği sağlanmış olacak. Bu proje yüzde 100 hibeli bir projedir. 2018 yılında ilimiz genç çiftçi projesi kapsamında ülke genelindeki projelerden en fazla destek alan 2. il olmuştur. Ayrıca il genelinde 188 proje ile en çok büyükbaş hayvan dağıtan il konumundadır. Bu projelerle genç nüfusun kırsaldan şehirlere göçüne engel olmakla birlikte, azda olsa şehirden köye geri dönüş sağlanmıştır. İl Müdürlüğü olarak projenin artarak devam etmesini istiyor, projenin genç çiftçilerimize, üreticilerimize, ilimiz tarım ve hayvancılığına hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından çiftçilere hayvanların dağıtımı yapıldı.

Törene, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve çiftçiler katıldı.