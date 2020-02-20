Sivas'ta 157 parça tarihi eser ele geçirildi
Sivas'ta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 157 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 157 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Ş.G'nin (52), Diriliş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 toprak küp, 55 toprak küp parçası, 23 toprak obje, 21 metal obje, 16 toprak obje parçası, 5 metal tas, 2 toprak tas parçası, 15 yüzük, 8 kağıt para ile toprak tas, mühür, tokmak, metal zil, metal sikke, motifli taç, kama ve dedektör bulundu.
Gözaltına alınan Ş.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.