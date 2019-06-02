Sivas'ta 15 yerde muhtarlık ve aza seçimi yenilendi

Sivas'ta ve ilçelerinde 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen 8 muhtarlık ve 7 azalık seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

İl Merkezinde Halil Rıfat Paşa Mahallesinde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Vedat S.'nin sabıka kaydı bulunması gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verildi. Halil Rıfat Paşa Mahallesinde Turan Korkmaz, Akif Baykal, Necmettin Açıkalın ve Selahattin Dağ'ın aday olduğu muhtarlık seçimleri için 4 Eylül Ortaokulunda kurulan 7 sandıkta 2 bin 175 seçmen yeni oy verdi.

Ayrıca, Sivas merkeze bağlı Gümüşdere, Kumyurt ve Hafik Bayramtepe köylerinde muhtarlık, Akyurt, Akpınar köylerinde ise aza seçimi yeniden yapılıyor. İlçelerde ise Divriği Kale ve Kültür Mahallesinde, Suşehri Yeni Mahallesi'nde, Gürün Hacılar Mahallesinde muhtarlar yeniden seçilecek. Yıldızeli Danişment köyü, Akıncılar Abdurrahman köyü, Divriği Kaledibi ile Gözecik köyleri, Suşehri Balkara köyünde ise aza seçimleri yenilendi. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemine rağmen, vatandaşların genellikle öğle saatlerinde sandık başına geldiği görüldü. Oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.

Kaynak: DHA