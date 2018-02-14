Sivas'ta 15 Yabancı Uyruklu Yakalandı
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Sivas'ta 15 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.

Sivas'ta 15 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas- Erzincan karayolundaki kontrol noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 15 Afganistan uyruklu yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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