İç Anadolu'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programları

Sivas, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Sivas, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları gerçekleştirildi.

Sivas'ta etkinlikler AK Parti İl Teşkilatı tarafından tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla devam etti.

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine sızmış FETÖ mensubu bir grup vatan haininin darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, "Devletimizin bekasına, milletimizin geleceğine kastetmeye çalışmışlardır. Ancak necip Türk milletimizin feraseti ve cesareti ile bu aklı kiralık dış güçlerin maşası olan vatan hainleri püskürtülmüş yüce Türk milleti kadim devletini ve demokrasisini canı pahasına korumuştur." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde valilik tarafından organize edilen anma programı gerçekleştirildi.

Program öncesi 15 Temmuz anı defterini imzalayan Vali Salih Ayhan, 5 yıl önce 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin halkın cesareti ve dik duruşuyla geri püskürtüldüğünü dile getirerek, hiçbir gücün ve terör örgütünün Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden alıkoyamayacağını söyledi.

Ayhan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bizlere bir kez daha 15 Temmuzlar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Ayhan'ın konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterileri, kahramanlık türküleri ve mehteran konseriyle devam etti.

Öte yandan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü de gün içinde tarihi Ulu Cami'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenledi.

Kırşehir

Kırşehir'deki etkinlikler Cacabey Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden etkinlikte konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, binlerce yıllık devlet geleneğinin ne darbeler ne terör örgütleri ne de dış mihraklar tarafından yok edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin millete yapılmış ilk saldırı olmadığını vurgulayan Vali Akın, şöyle konuştu:

"Son saldırı da olmayacaktır. Bu sebeple milletçe daima uyanık olmalı, demokrasimize sonuna kadar sahip çıkmalı, bizi çağın gerisine götüren her türlü hain girişime engel olmalıyız. Biliyoruz ki, bize 15 Temmuz'u yaşatanlar dış güçlerin maşası olarak bu ülkeye ihanet edenler asla cezasız kalmayacaktır. Nitekim, FETÖ mensupları hem milletimizin nazarında hem de adalet önünde en ağır cezayı almıştır, almaya da devam etmektedir."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da birer konuşma yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi konulu film ve slayt gösterimi yapılan etkinlikte vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını sinevizyondan izledi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Erdoğan'ın konuşmasını ilgiyle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarına kayıt yaparak sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımının kahramanlık türküleri seslendirdiği etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yozgat

Yozgat'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömür diledi.

Polat, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutturmamak için çocuklarımıza anlatacağız. O gece Yozgat'ta sıkıntı çekmemiş olabiliriz ama buradaki yiğitlerin gücü İstanbul'da Ankara'da hissedildi. Allah bu millete, bu devlete zeval vermesin. Biz zalime yavuz, mazluma yunus olmuş bir milletiz. Bu millet sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil dünyadaki tüm Müslümanlara, tüm mazlumlara umut olmuş bir millettir. Bu milleti kızdırmayın, bu milletin damarına basmayın, bu millet şahlandı mı kimse durduramaz. O gece Cumhurbaşkanımız liderliğinde sokağa çıkan tüm milletimize şükranlarımız arz ediyorum. " dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atmak suretiyle 84 milyonun milli iradesine karşı geldiğini belirterek, "Ama o gün TBMM'de sizin seçtikleriniz nasıl ki Bozok diyarının insanları burada darbecilere dur demişlerse o gün sizin temsilcileriniz de TBMM'yi açmak suretiyle de o hainlere gereken cevabı verdik. Bizim canımız vatan için, dinimiz için, aziz milletimiz için feda olsun dedik. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız,, unutturmayacağız." diye konuştu.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise şunları aktardı:

"Yozgatlı nasıl Çanakkale Savaşı'nda düşmanın karşısına dikilmişse aynı Yozgatlılar 15 Temmuz'da da Yozgat'a bomba düşmedi, kurşun atılmadı demedi, 13 Yozgatlı şehidimiz var. O şehitlerimize de rahmet diliyorum."

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacak ve unutturmayacaklarını kaydederek, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nı ellerinde bayraklarla dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka sesleniş konuşmasını izledi.

Niğde

Niğde'de düzenlenen etkinlikte, şehitlik kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Daha sonra burada 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu. Niğde Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz" temalı uluslararası resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vatandaşlar 15 Temmuz darbe girişimi belgeseli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi.

Vali Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine, huzuruna yönelik yapılan alçakça girişimlerin hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi.

Kendilerine düşen en önemli görevin şehitlerin emaneti olan kutsal vatan topraklarına aynı inanç ve karalılıkla sahip çıkmak olduğunu belirten Şimşek, "Ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kastetmeye teşebbüs eden hain odaklara karşı dikkatli olmayı ve mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bilinmelidir ki, buna kalkışacak kim olursa olsun yüce Türk milletini dimdik karşısında bulacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, "Meddah" oyunu sergiledi, Niğde Belediyesi Mehter Takımı, Azerbaycanlı ve yerel sanatçılar konser verdi.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı konser verdi ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" izlendi.

Daha sonra Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, Demokrasi Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşte, gençler tarafından 71 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Yürüyüşün ardından meydanda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un İslam'ın son kalesini yıkmak için yedi düvelin bir araya geldiği, içeride de taşeronlarının koordine ettiği ve dört bir yandan saldırdığı hain bir girişim olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Saygılı da 15 Temmuz hain darbe girişiminde meydana ilk inen şehrin Kırıkkale olduğunu ve bununla gurur duyduklarını belirtti.

Etkinlik, ilahi ve ezgilerin seslendirilmesiyle devam etti.

Kayseri

Kayseri'de, Kartal Şehitliği'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan "Demokrasi Yürüyüşü" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekranlardan izlendi.

Etkinliklere Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İl Müftüsü Şahin Güven, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çim sahasında gerçekleştirilen etkinliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, il protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekranlardan izlendi.

Programın sonunda, gerçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde