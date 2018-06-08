Sivas'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı Açıldı

Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yer Altı Otoparkı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, projenin şehre nefes aldıracağını belirtti.

Projenin ve otoparkın çok önemli olduğunu dile getiren Gül, "Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu açılış Sivas'ın ve Türkiye'nin zenginleştiğini gösteriyor." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın da kente yeni bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Sivas'ın Selçuklu ve Osmanlı eserlerini barındıran tarih şehri olduğunu vurgulayan Aydın, "Cumhurbaşkanımızın Başbakan olarak 2004 yılında Sivas'a geldiğinde verdiği talimat üzerine harekete geçmiştik. Dünya lideri o zaman bize bir yol gösterdi ve talimat verdi. Zaman içerisinde yapılanlar ortaya çıktıkça bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık." ifadesini kullandı.

Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminde Çanakkale ruhunun yeniden canlandığını dile getirerek, "Bizim gençlerimiz 15 Temmuz'da bize, 'Bize inanmayan ve güvenmeyenleri mahcup ediyoruz. Mesele ülke, bağımsızlık, bayrak olduğu zaman gerisi teferruattır' dediler. Her partiden arkadaşlarımız, gençlerimiz bu meydanda, Boğaz Köprüsü'nde, Türkiye'nin her bir köşesinde canlarını ortaya koydular. İhtiyaç duyulduğu zaman biz kanımızın hükmü neyse onu ortaya koymaktan kaçınmayız." şeklinde konuştu.

15 Temmuz şehitlerinden Halil Kantarcı'nın babası Ali Kantarcı ise "Hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadınız, kapılarınızı ve yüreklerinizi bize daima açık tuttunuz, size minnettarız. Bu acıyı biz yaşadık ama siz her zaman paylaştınız." dedi.

Konuşmaların ardından Gül, Aydın ve protokol üyeleri, kurdele keserek 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yer Altı Otoparkı'nın açılışını gerçekleştirdi ve meydanı gezdi.

Açılışa, AK Parti Sivas Milletvekilleri Selim Dursun ve Habib Soluk, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ta 2016 yılında yapımına başlanan 7 bin metrekare alana sahip meydanın altında 800 araçlık otopark yer alıyor.