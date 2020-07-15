Sivas'ta 15 Temmuz etkinlikleri
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Sivas'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sivas'ta 15 Temmuz etkinlikleri
15.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:22

Sivas'ın Şarkışla, Ulaş ve Zara ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy ve protokol üyeleri Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaymakam Erdem ve beraberindekiler daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesinde okunan mevlit programına katıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği ve Esentepe Mahallesi'ndeki Garipler Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret eden ilçe protokolü, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua okudu.

Ulaş

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Turan İlbey ve ilçe protokolü şehit mezarlarını ziyaret etti.

Akköz ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua okudu.

Ülkenin şehitlerin emaneti olduğunu söyleyen Kaymakam Akköz, "Şehitlerin kanıyla sulanmış kutsal vatan haline gelen Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletini hiçbir güç tarihte yok edemedi, bundan sonra da yok edemeyecek." dedi.

Ulaş Merkez Cami'de 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Programlara İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akçay, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme ve İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Kuruçay da katıldı.

Zara

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü, 15 Temmuz Hatıra Ormanı'na fidan dikti.

Sayın ve beraberindekiler daha sonra Zara Merkez Camisi'nde okunan mevlite katılarak, Zara Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Zara Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen resim sergisi açılışını gerçekleştiren Sayın ve beraberindekiler, Reşitakif Paşa Ortaokulu Konferans Salonu'nda 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterisini izledi.

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın Canova köyünde yaşayan ailesini de ziyaret eden Kaymakam Sayın, şehit ailesini Sivas Valisi Salih Ayhan ile telefonda görüntülü görüştürdü.

Vali Ayhan, aileyle yaptığı konuşmada, "Şehidimiz Halil Kantarcı'nın hayatı beni derinden etkilemiştir. Şehidimizin hayatı film olmalı düşüncesindeyim. Şehidimizin hayatı senaryolaştırılarak bir an evvel filmi yapılmalıdır." dedi.

Ayhan, daha sonra Ütük köyünde 15 Temmuz gazisi Ali Kesici ile de telefonla görüntülü konuştu.

Kaynak: AA

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