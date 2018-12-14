- Sivas'ta 144 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamalara neden olan kar nedeniyle 144 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS - Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamalara neden olan kar nedeniyle 144 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Sivas'ta gece saatlerinden itibaren kar etkisini arttırdı. Sivaslılar güne beyaz örtüyle uyanırken, cadde ve sokaklar beyaza bürüdü. Termometreler eksi 4 dereyi gösterdi. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri kaldırımlarda temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar nedeniyle merkezde 6, Gemerek'te 5, Gürün'de 14, Hafik'te 20, İmranlı'da 11, Kangal'da 22, Şarkışla'da 21, Yıldızeli'nde 15 ve Zara'da ise 30 olmak üzere 144 köy yolu ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.