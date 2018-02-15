Sivas'ta 14 Şubat'ta 20 çift evlendi

Sivas'ta 14 Şubat Sevgililer Günün'de 20 çift, nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi. Bir çift ise nikahta asker selamı vererek Afrin'deki Mehmetçiklere destek verdi.

14 Şubat'ı daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler aylar öncesinden randevu alarak nikah dairesine akın etti. Sivas Belediyesi Nikah Salonu da, Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu. Bu özel günde 20 çift, nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi. 14 Şubat'ta nikahlarını kıydıran çiftlerin mutluluğuna dost ve yakınları da ortak oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne randevu alarak nikahlarını unutulmaz kılmak istediklerini söyleyen çiftler, Bu özel günü değerlendirmek istedik ve haftalar öncesinde başvuru yaparak 14 Şubat için randevu aldık diyerek mutluluklarını paylaştı. Nikah için 14 Şubat'ı seçen Fatih ve Firuze Ulaştepe çifti ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de terörle mücadele eden askerlere seslenerek, En büyük sevgiyi vatanı için canlarını veren şehitlerimiz ve kahraman Mehmetçiklerimiz hak ediyor. Buradan hepsine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Vatan sizlere minnettar dediler. Ulaştepe çifti nikah sonrasında ise asker selamı verdi.