Sivas'ta 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 14 köy yolunu açmak için ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, Sivas-Tokat ve Sivas-Erzincan karayolunun bazı kesimlerinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücüleri uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya