Sivas'ta 135 kilogram kaçak tütün yakalandı

Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 135 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 135 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde kaçak tütünle mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Zara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda M.A.Y. isimli şüpheli şahın adreslerinde yapılan kontrollerde 4 poşet içerisinde 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Tütünleri temin ettiği anlaşılan S.D. isimli şüpheli şahsa ait yapılan aramada ise araç içerisinde 21 adet 5 kilogram, 1 adet 10 kilogram paketlenmiş şekilde toplamda 115 kilogram kıyılmış tütün yakalandı. Ele geçirilen 135 kilogram tütüne adli ve idari işlem yapılmak üzere el konulurken şahıslar adli mercilere sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı