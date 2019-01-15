Sivas'ta 134 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 134 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas merkezde 17, Altınyayla 2, Gemerek 2, Gürün 10, İmranlı 16, Kangal 13, Suşehri 20, Şarkışla 5, Yıldızeli 45 ve Zara ilçesinde ise 4 köy yolunu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA