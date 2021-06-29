Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı

Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarpması sonucu anne ile 2 çocuğu yaralandı. Kazada yaralanan annenin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Sivas'ın Kümbet Mahallesi 65. Sokak'ta 58 ACT 108 plakalı otomobili kullanan M.Ş.K. (13), geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.E. (35) ile çocukları M.E. (10) ve M.E'ye (3) çarptı.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada yaralanan anne ile 2 çocuğu, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇOCUK, GÖZETİM ALTINA ALINDI

Otomobili kullanan çocuğun gözetim altına alındığı kazayla ilgili araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.06.2021 00:16:45. #1.13#

title