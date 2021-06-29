Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı

Sivas'ta 13 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarpması sonucu anne ile 2 çocuğu yaralandı. Kazada yaralanan annenin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Sivas'ın Kümbet Mahallesi 65. Sokak'ta 58 ACT 108 plakalı otomobili kullanan M.Ş.K. (13), geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan N.E. (35) ile çocukları M.E. (10) ve M.E'ye (3) çarptı.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada yaralanan anne ile 2 çocuğu, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇOCUK, GÖZETİM ALTINA ALINDI

Otomobili kullanan çocuğun gözetim altına alındığı kazayla ilgili araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde